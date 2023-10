Dömötör Csaba kifejtette, az unióban gazdasági bajok keverednek biztonsági fenyegetésekkel. Ilyen időszakban fontos, hogy "senki ne hozhasson nélkülünk döntést rólunk" - mondta.

Magyarországnak sok vitája halmozódott fel Brüsszellel, ahol olyan tervek vannak, amelyek súlyosan korlátoznák a gazdasági mozgásteret és fenyegetnék a biztonságot. "Folyamatos a nyomás, hogy több pénzt adjunk az ukrán-orosz háborúba" - közölte az államtitkár, aláhúzva, hogy

az ukrán bajbajutottaknak segítünk, de a háborúba nem akarunk belekeveredni.

Hozzátette, Magyarország tiltakozása ellenére minősített többséggel "keresztülverték" az új migrációs csomagot, amely nemcsak a bent lévő migránsok szétosztására kötelez, hanem arra is, hogy azelőtt engedjük be őket, mielőtt döntés születik a menekültügyi kérelmükről. Ha már bejöttek, nincs rá kapacitás, hogy minden lépésüket figyeljék a hatóságok, erre mutatnak rá a terrortámadások is - közölte a politikus, hozzátéve, hogy ez a témakör is szerepelni fog a konzultáción.

Dömötör Csaba elmondta, gazdasági jellegű kérdést is tesznek majd fel. "Brüsszelből azt akarják elérni, hogy töröljük el a rezsitámogatást, a kamatstopot és az extraprofitadót is. Mi ezt nem akarjuk, mert óriási pluszkiadást jelentene a magyar háztartásoknak". Megjegyezte, véleményük szerint nem a magyar családoknak kell viselniük azoknak a válságoknak a terheit, amelyekről nem Magyarország tehet.

Arról is szólt: "Brüsszel úgy kér plusz pénzbefizetést, hogy közben jó ideje visszatartják a nekünk járó forrásokat politikai okokból. Mi is be fogjuk vetni a legerősebb politikai eszközünket, az emberek véleményét és akaratát. Ha sokan leszünk, meg fogják hallani" - hangsúlyozta az államtitkár.

"Igenis számít" a brüsszeli vitákban, ha a kormány álláspontját több százezer, esetleg milliónál is több ember véleménye is erősíti - mondta.