Látjuk a híreket arról, hogy a koronavírus újra felütötte a fejét, azonban Tedrosz barátom megnyugtatott, hogy a világ felkészültségi szintje ma összehasonlíthatatlanul jobb a 3-4 évvel ezelőttinél. Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, az oltások és a természetes folyamatok által létrejött immunitás és egy széles körű tudás magáról a vírusról

– írta.

Hozzátette: ezek így együtt lehetővé teszik, hogy megakadályozzák egy olyan pandémia kialakulását, amellyel legutóbb szembesülnünk kellett. A lezárások és karanténok időszakát senki nem akarja újra átélni, és szerencsére úgy tűnik, hogy nem is fog kelleni.

Közölte azt is, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hamarosan Budapestre látogat, hogy hivatalosan is átadják a WHO budapesti központját, ahol egy 100 fős nemzetközi stáb dolgozik a világ legfontosabb egészségügyi kérdésein.