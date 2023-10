„Nem tudom, milyen DatAdatról beszél."

R.: Nem ismeri a DatAdatot?

"A DatAdatról már hallottam.” – Fekete-Győr András így reagált a Magyar Nemzet kérdésére, hogy segíteni fogja-e a DatAdat a Momentum munkáját. A párt bukott elnöke azonban nem volt hajlandó érdemben többet mondani, így a megbeszélés részleteit sem árulta el.

„Szánalmasak Önök. Szánalmas, amit csinálnak.” – Ezt pedig már Bajnai Gordon mondta a feltett kérdésekre. A volt miniszterelnök szintén nem válaszolt érdemben semmire, helyette azt mondta, hogy nagyon sok sajtópert megnyert. Védekezésképpen pedig arról beszélt, hogy az ő szerepével kapcsolatban folyamatosan hazudik a sajtó. A Magyar Nemzet szerette volna biztosítani a lehetőséget arra, hogy elmondhassa, pontosan milyen szerepet is töltött be 2022-ben, de a sértegetésen kívül érdemi válasz erre sem érkezett. Heiter Dávid Tamás a külföldi pénzekről, azok sorsáról is szerette volna megkérdezni Bajnait, azonban ennél a pontnál már rácsukta az ajtót a riporterre.