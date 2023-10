A lisszaboni világtalálkozón készült filmmel nem csak az a szándékuk, hogy azokat a magyar közösségeket lelkesítse hitükben, akik nem tudtak Portugáliába elutazni, hanem az is, hogy más nemzetközi fesztiválokon is vetíthessék. Ehhez az kell, hogy készüljön angol és spanyol nyelvű változata is, amelyhez Szalay-Bobrovniczky Vince támogatást ígért.

A hazai vallásturisztikai látnivalókról Nacsa Lőrinc kifejtette, az különbözteti meg a külföldön tapasztaltaktól, hogy idehaza minden egyes helyen élő közösség működik. Hozzátette: az elmúlt 13 évben 3000 templomot újítottak fel a Kárpát-medencében és 250 újat építettek.

A biztos megjegyezte: ez idő alatt Németországban és Franciaországban 600–600 templomot zártak be, vagy alakították diszkóvá, étteremmé, kocsmává, mecsetté. Sok külföldi példa van arra is, hogy templomok csak múzeumként működnek, mert már nincs ott közösségi élet.

A hazai világtalálkozó lehetséges megrendezésével kapcsolatban azt mondta, Budapest alkalmas volna rá, adottak nagy terek és különleges vallási helyekben is bővelkedünk. Megemlítette ezek közül Mátraverebélyt, Vizsolyt, Máriapócsot és a Dohány utcai zsinagógát is.