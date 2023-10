A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy

a helyzet továbbra is rendkívül aggasztó Izraelben, még zajlanak a fegyveres műveletek, rendszeresen óvóhelyre kell menniük a tel-avivi nagykövetség dolgozóinak is.

„Természetesen 24 órás szolgálatot tartunk. Természetesen itt, Budapesten is megemelt konzuli létszámmal dolgozunk annak érdekében, hogy mindenkivel, aki konzuli védelemre regisztrált, folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, és segítséget tudjunk nyújtani” – jelentette ki.

„Mindazok a magyar állampolgárok, akik konzuli védelemre regisztráltak Izraelben, kétóránként kapnak tájékoztatást a nagykövetségtől az aktuális biztonsági helyzetről, a repülőtéri információkról és az egyéb határátkelési lehetőségekről” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy

hazugságot terjesztenek azok, akik arról beszélnek, hogy a nagykövetség nem tartja velük a kapcsolatot, ez pontos dokumentációval bizonyítható.

„Értesültünk arról is, hogy azon turistacsoport egyes tagjai, akik a hét elején visszautasították a mentesítő járaton hazautazás lehetőségét, mondván, hogy még kirándulnak, most, hogy törölték a kereskedelmi járatukat, megpróbáltak alarmírozni egyes magyarországi médiumokat annak érdekében, hogy befeketítsék és hiteltelenítsék a konzul kollégák munkáját” – mondta.

„Néhány magyarországi médium természetesen lelkesen próbált is ennek helyt adni, de pontos nyilvántartásunk van mindazon magyar állampolgárokról Izraelben, akiknek felajánlottuk a mentesítő járattal való távozás lehetőségét vasárnap és hétfőn, ugyanakkor ők további kirándulásuk miatt az Izraelben maradást választották. Természetesen most nekik is próbálunk segíteni kijutni” – tette hozzá.