Hősökké váltak az izraeli katonanők a Gázai övezetben

Szinte naponta számolnak be az izraeli katonanők közösségi oldalaikon a frontvonalról, mióta október 7-én kitört a háború a Hamász palesztin terrorszervezet és Izrael között. A közel-keleti ország azon kevesek közé tartozik, ahol a nők számára is kötelező a katonai szolgálat, és évről évre egyre több pozíciót nyitnak meg számukra.

Közel száz Hamász-terroristával végzett egy mindössze 13 női katonából álló izraeli egység, miközben 14 órányi heves harcok után felszabadítottak egy kibucot, Or Ben Yehuda hadnagy vezetésével – adta hírül minap a Daily Mail brit bulvárlap. A Hamász palesztin terrorszervezet október 7-én támadta meg Izraelt, majd a közel-keleti ország hatalmas válaszcsapásokat indított a Gázai övezet ellen. Az háborúban azonban nem csak férfiak vesznek részt, jelentős létszámban nők is harcolnak, akik közösségi oldalakra feltöltött videóikban számolnak be tapasztalataikról.

Ben Yehuda szerint a nők hősökké váltak a Gázai övezetben, és abban bízik, példájuk elhessegeti a katonanőkkel kapcsolatos előítéleteket.

A brit kormányfő üdvözölte a rafahi átkelő megnyitását

A brit miniszterelnök Abdel Fattah El Sziszi egyiptomi elnökkel beszélt telefonon a gázai és a tágabb értelemben vett Közel-Kelet helyzetéről – közölte a Downing Street. Rishi Sunak "üdvözölte a rafahi átkelő megnyitását az első brit és más állampolgárok, valamint a sérült palesztinok számára, akik elhagyták Gázát" - mondta a szóvivő.

A miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Királyság továbbra is szorosan együttműködik Egyiptommal és Izraellel annak érdekében, hogy minden brit állampolgár biztonságosan elhagyhassa Gázát.

Ferenc pápa: aggódom az izraeli-palesztin háború kimenetele miatt

Minden nap telefonon beszél a Gázában található katolikus plébániával, ahol több mint ötszázan találtak menedékre - mondta el Ferenc pápa első tévéhíradós interjújában, amelyet a RAI olasz közmédia sugárzott szerda este.

Ferenc pápa hangsúlyozta, a Hamász terrorista szervezet október 7-i izraeli támadása óta követi a helyzetet.

Kifejtette, minden háború vereségnek számít, mivel "háborúval nem lehet semmit se megoldani, miközben a békével minden nyereség". A legbölcsebb megoldásnak két egymás mellett élő állam létrehozatalát nevezte, és ezzel egy időben rendkívüli státuszt szorgalmazott Jeruzsálem városának.

A katolikus egyházfő elmondta, hogy naponta telefonon beszél a Gázai övezetben található Szent Család plébániatemplommal, amelyet jelenleg az egyiptomi plébános-helyettes vezet, de egy argentin nővér is szolgál ott, valamint Kalkuttai Szent Teréz anya nővérei, akik beteg gyerekeket látnak el. A pápa információi szerint a plébánián 536-an találtak menedékre, közöttük muzulmánok is.

Ez a háború bennünket is érint, többek között azért, mert a Szentföldön zajlik - mondta Ferenc pápa. Hozzátette, félelmei vannak a konfliktus kimenetelével kapcsolatban.

Az antiszemitizmus erősödéséről úgy vélte, a holokauszt óta "az antiszemitizmus el volt rejtve, de sose múlt el".

Békét sürgetett Ukrajnában is: azt mondta, megérti Kijev álláspontját, tudja, mennyit szenvedett az ukrán nép a történelem során, "de békére van szükség, a háborút le kell állítani, a tárgyalás az egyetlen megoldás".

Ferenc pápa a RAI1-híradó igazgatója, Gian Marco Chioccia kérdéseire válaszolt. Ez volt az első interjú, amelyet pápa televíziós híradónak adott.

A migrációt illetően Ferenc pápa kifejtette, migrációra szükség van, ha Európában települések néptelenednek el gyermekhiány miatt. Ugyanakkor a bevándorlók integrációja nélkül a migrációs politika nem működik. Az egyházfő a Belgiumban született vagy ott felnőtt emberek által elkövetett terrorista-támadásokat hozta fel példaként.

Méltatta a nők egyre növekvő szerepét az egyházban, hangsúlyozva, hogy a Vatikánban egyre magasabb hivatali pozíciókat töltenek be. "A nők olyan dolgokat is megértenek, amelyeket mi férfiak nem" - mondta. Ezzel egy időben teológiai problémának nevezte és kizárta a nők pappá szentelése lehetőségét. A papi cölibátust módosítható egyházi törvénynek nevezte, de úgy vélte, nem a cölibátus megszüntetésétől függ a papok számának növelése.

Megerősítette, hogy elődjétől, XVI. Benedek pápától két kartondoboznyi dossziét kapott a függőben levő problémákról, és azok egy részét már elkezdte megoldani.

"Az egyháznak soha nem szabad elszakadnia saját gyökereitől, máskülönben visszafelé halad. A hagyományok őrzése nem jelent mozdulatlan konzervativizmust" - hangoztatta Ferenc pápa. Úgy vélte, egyik pápára, így rá sem lehet ráhúzni a jobboldali vagy baloldali címkét, inkább az számít, hogy munkáját mennyire végzi következetesen.

A 2013-ban kezdődött pápasága egyik legnehezebb pillanatának a szíriai békéért ugyanabban az év szeptemberében, a Szent Péter téren tartott imádságot nevezte: hangsúlyozta, nem volt elég tapasztalata, és félt, hogy téved, nem helyesen cselekszik.

A mai kor egyik legnehezebb kihívásának a teremtett világ védelmét nevezte. Bejelentette, hogy december első napjaiban részt vesz Dubajban az ENSZ COP28 éghajlatváltozás csúcstalálkozóján.

A személyét érintő kérdésekre válaszolva Ferenc pápa elmondta, hogy utoljára 1975-ben járt a tengerparton, felidézte első szerelmét, és Argentínába emigrált olasz családját. Elmondta, hogy hitét sohasem veszítette, de volt, amikor sötét ösvényekre lépett és Istent kereste. Jónak nevezte egészségi állapotát: bélműtétei ellenére mindent ehet, és térdfájdalmai is enyhülnek - mesélte el.

Utolsó kérdésként a két argentin labdarúgó, a nyolcszoros aranylabdás Messi és Maradona között kellett választania, de Ferenc pápa a brazil Pelé mellett tette le a voksát. Kijelentette, Maradona nagy játékos volt, de emberként kudarcot vallott.

Gáza város kapujában állnak az izraeli egységek

Gáza város kapujában állnak az izraeli egységek a Gázai övezet iszlamista terrorszervezetei, a Hamász és az Iszlám Dzsihád elleni háború 26., a szárazföldi hadműveletek 5. napján - jelentették izraeli katonai szóvivők szerdán.

Icik Kohen tábornok szerdán bejelentette, hogy hadosztályának erői mélyen a Gázai övezetben, Gáza város kapujában vannak. "Az elmúlt öt napban felszámoltunk a Hamász jelentős erőit, megtámadtuk stratégiai létesítményeit" - közölte a tábornok.

Jichák Hercog államelnök szerda esti beszédében nemzeti egységre szólított fel és ígéretet tett a Gázai övezetbe hurcolt izraeliek kimenekítésére. "Az elraboltak a fontossági sor élén állnak, visszatérésük szerves része a háború megnyerésének. A legjobb elmék a nap minden percében hazahozatalukon dolgoznak" - mondta Hercog.

Korábban Joáv Galant védelmi miniszter is Izrael összes tévécsatornáján közvetített beszédet tartott, melyben bejelentette, hogy heves csaták zajlanak a Gázai övezetben. "A Hamász súlyos csapásokat szenved el" hangoztatta. Elmondta: több mint tízezer bombát dobtak le Gáza városára; több ezer célpontot találtak el, katonai létesítményeket és "terroristák ezreit semmisítették meg a legalacsonyabbtól a legmagasabb szintekig".

A katonai szóvivők jelentése szerint az izraeli hadsereg a Sin Bet belbiztonsági szolgálattal közösen egy vadászrepülőgép segítségével likvidálta a Hamász páncélosokat elhárító rendszerének a vezetőjét, Muhammad Esszart, akinek az irányításával korábban számos támadást hajtottak végre páncéltörők bevetésével izraeli állampolgárok és katonák ellen.

Egyiptomi és palesztin források szerint mintegy háromszáz külföldi útlevéllel rendelkező ember kelt át a rafahi átkelőn Egyiptomba szerdán. Egyiptomból egyelőre nem érkezett hivatalos adat a belépők pontos számáról.

Az izraeli hadsereg újabb becslése szerint nem ezerötszáz-kétezer, hanem mintegy háromezer fegyveres iszlamista hatolt be Izraelbe az október 7-i terrortámadásban a Gázai övezetből a kerítés több tucat pontján, valamint a levegőben és a tengerből. Beszámolójuk szerint az övezet menti településeken vívott csatákban körülbelül ezer terroristát öltek meg az izraeli erők, és mintegy kétszázat ejtettek foglyul; a többiek visszatértek a Gázai övezetbe.

Az izraeli hadsereg szerint jelenleg több mint egymillió gázait evakuáltak az övezet északi részéből a délibe. Továbbra is arra ösztönzik a helyi civil lakosságot, hogy hagyják el a Gáza folyó medrétől északra eső területet.

A szárazföldi harcok péntek esti megindítása óta tizenhat izraeli katona elestét jelentették katonai szóvivők.

Az izraeli parlament szerdán két törvényt módosított, melyek alapján ezentúl a honvédelmi tárca a háborúban elhunyt LMBT-személyek azonos nemű házastársát is hadiözvegynek ismeri el.

