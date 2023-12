Cikkünk frissül!

Félelmetes méreteket öltött a mozgósítás Ukrajnában (videó)

A kijevi parlament új mozgósítási törvényt készül elfogadni, amelynek értelmében sokan elveszíthetik a szolgálatteljesítés alóli mentességüket. Jövőre katonai nyilvántartásba veszik a nőket is, akiknek kötelező alapkiképzésen kell majd részt venniük, és ezentúl be is sorozhatják őket. Közben egyre kegyetlenebbül zajlik az embervadászat az ukrán városokban: boltokat, piacokat, éttermeket és edzőtermeket vesznek körül a fegyveres toborzók, ahonnan minden hadkötelest magukkal hurcolnak - írja a Magyar Nemzet.

Az elmúlt napokban kegyetlen mozgósításba kezdtek a katonai hatóságok Ukrajnában. A különböző megyékbe több száz fős, jól felfegyverzett kommandókat küldött a kijevi vezetés, ahol azok felforgattak mindent. A sisakos, golyóálló mellényes, gépfegyveres sorozók nem szégyenlősködtek Kárpátalján sem, ahova a helyi – részben még szabad – sajtó értesülései szerint 250-en érkeztek.

Először Ungvár, Munkács, Beregszász és Huszt edzőtermeibe törtek be váratlanul hadkötelesek után kutatva, majd ezt követték az éttermek, a szupermarketek, a benzinkutak és termálfürdők. A 18 és 60 év közötti férfiakat kérdés nélkül magukkal vitték.

Több mint nyolcezren jöttek tegnap Ukrajnából

Magyarország területére tegnap az ukrán-magyar határszakaszon 4957 fő, a román-magyar határszakaszon belépők közül 3818 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett - közölte a legfrissebb adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság.

A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a tájékoztatásban.

Csaknem 40 ezer elesett orosz katonát azonosítottak

A Mediazona a BBC Oroszországgal közösen, nyílt forrású kutatással megerősítette 39 424 orosz katona nevét, akiket Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdete óta öltek meg - írta a Kyiv Independent.

Idén még egy amerikai csomagot kap Ukrajna

Az amerikai kormányzat ebben az évben még egy katonai támogatási csomagot tud összeállítani Ukrajnának a rendelkezésre álló keretből, azt követően elfogy a pénz - jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője.

John Kirby elmondta, hogy a források megszűnése érinti az amerikai katonai készletek visszatöltését is, ugyanis

az ukrajnai támogatások túlnyomó részét a hadsereg raktáraiban rendelkezésre álló eszközökből hívják le

és juttatják el Ukrajnába. Azt is megállapította, hogy az Ukrajna számára elküldött katonai eszközök pótlása az amerikai védelmi ipar számára munkahelyeket teremt, és segít a gyártósorok bővítésében.

Ez történt hétfőn: