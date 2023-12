A Start-számlát nemcsak a szülő, hanem a gyermek más hozzátartozója is megnyithatja, és befizetéseivel gyarapíthatja. A számlát akár személyesen, vagy az Ügyfélkapun keresztül is meg lehet nyitni – írta.

A Babakötvény – nevével ellentétben – nemcsak újszülöttnek nyitható, hanem a gyermek 18 éves koráig bármikor lehetőség van erre. 2018. január 1-jétől a Köldökzsinór programnak köszönhetően a külföldön élő magyar gyermekek szülei is kérhetik az életkezdési támogatást, nyithatnak Start-számlát is gyermekeiknek, valamint ugyanígy részesülnek az ehhez kötődő állami támogatásokban is – áll a közleményben.