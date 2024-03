A miniszter azt írta: "Ezúttal a nemzetbiztonsági főtanácsadó lépett be a kórusba. Jake Sullivan megnyilvánulása világossá tette, hogy az amerikai demokraták nehezen viselik, hogy az európai progresszív liberális tenger közepén továbbra is van egy sziget, ahol büszkén valljuk: no war, no gender, no migration!"

Továbbra is határozottan kiállunk a béke mellett, megvédjük a családokat az agresszív gender-propagandával szemben és nem engedjük be az illegális migránsokat. Ha tetszik az amerikai demokratáknak, ha nem!

- tette hozzá Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.