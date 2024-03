A két kormány együttműködésének köszönhetően sikerült meggátolnunk azt, hogy illegális migránsok tíz- vagy százezrei járkáljanak itt, Közép-Európában. Meg tudtuk őrizni az energiaszabadságunkat, meg tudtuk őrizni és meg tudtuk erősíteni a szuverenitásunkat. És mi, tisztelt hölgyeim és uraim, büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországnak és Szlovákiának is olyan kormánya van, amely kiáll a békéért, és akkor is kiáll a békéért, és akkor is kiáll az emberi életek megmentéséért, hogyha ez ma nem az európai politika mainstreamjébe tartozó pozíció