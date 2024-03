Orbán Viktor jelezte: a vasárnap beiktatott Sulyok Tamás Magyarország hetedik köztársasági elnöke, és ő mind a hét magyar államfővel dolgozhatott együtt miniszterelnökként. Ezért van is elképzelése arról, hogy „melyik helyzethez milyen köztársasági elnök való”, milyen köztársasági elnök tudja szolgálni leginkább Magyarországot egy adott helyzetben.

Most egy „felkavart” helyzet volt, mert az előző köztársasági elnök, Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt távozott, és ez érzelmileg is felkavarta az embereket – emelte ki a miniszterelnök.

A kormányfő szerint most egy olyan köztársasági elnök tudja leginkább szolgálni Magyarország érdekét, aki stabil, nyugodt, kiszámítható, ismert, és a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak, mindezt pedig úgy, hogy közben felkészültsége, szaktudása, és tekintélye vitán felül áll. Az alkotmánybíróság volt elnöke ilyen ember

– jelentette ki Orbán Viktor, előnynek nevezve, hogy Sulyok Tamást már az ország korábbról ismeri.

A kormányfő kifejtette: a köztársasági elnököt a parlament választja meg, ő a többségi frakcióknak tett javaslatot, és Sulyok Tamásra esett a választás. Több név is előkerült, hiszen Magyarország egy intellektuálisan különösen erős ország, így van jó néhány olyan kiváló ember, aki bátran vállalhatta volna ezt a munkát – tette hozzá.

Ugyanez a lehetőség a baloldal számára is fennállt, mert a kisebbségben levő képviselők is jelölhetnek köztársasági elnököt, de most ezzel a lehetőséggel nem éltek – jegyezte meg Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Sulyok Tamás a magyar parlamenti képviselők által jelölt, és általuk megválasztott elnök. Mivel a képviselőket a nép választja, így áttételen keresztül ugyan, de a nép által is megválasztott elnök

– fűzte hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy még mielőtt a frakcióknak javaslatot tett volna, kért egy találkozót Sulyok Tamástól. Ezen jelezte neki, hogy a frakció még nem döntött, van néhány kiemelkedő személy Magyarországon, akikre gondoltak, de ő az egyik, és megkérdezte, hogy ha a képviselők felkérnék, igent mondana-e. A beszélgetésen előkerült jó néhány külpolitikai, erkölcsi, alkotmányossági kérdés, de mivel nem most találkoztak először, hanem régóta ismerik egymást, nézetei ismertek voltak a kormányfő és a frakció számára is.

A kormányfő Sulyok Tamást egy mélyen hívő, katolikus emberként jellemezte, aki a felkérést nem hiúságnak vagy személyes ügynek tekinti, hanem szolgálatnak.

Egy olyan elnökünk lesz most, aki „a sarkától a füléig” minden sejtjével, elkötelezetten, hívő lélekként fogja szolgálni a hazáját

– mutatott rá.

Azt, hogy bár az új államfő még csak néhány napja van hivatalban, de már támadások érték, Orbán Viktor úgy kommentálta: „ez Magyarország, ez ilyen”.