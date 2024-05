Koskovics Zoltán szerint a vérontás akár még egy évig is elhúzódhat, de a háborút Ukrajna elveszítette. Kifejtette: onnan már nincs visszatérés, hogy nőket és 65 éves embereket ráncigálnak ki a frontra. Az már a vég, hogy beteg embereket hurcolnak el katonának, akiket korábban jó okkal alkalmatlannak minősítettek. Nincs lőszer, nincs fegyver, nincs légvédelem, a katonák nem motiváltak, ráadásul elfogadtak most egy új mozgósítási törvényt, amellyel még a reményt is elvették a katonáktól, hogy élve, vagy legalábbis súlyos sérülés nélkül hazatérhettek. Megszüntették ugyanis azt a lehetőséget, hogy 36 hónap szolgálat után le lehet szerelni – ismertette a geopolitikai elemző.