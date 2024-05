Cikkünk frissül!

Izraeli miniszter: erkölcsi vakság és történelmi bűn Izrael vezetőinek elítélése

Erkölcsi vakság egy sorba állítani az izraeli vezetőket és a Hamász palesztin terrorszervezet vezetőit - írta Beni Ganz izraeli miniszter, a hadikabinet tagja hétfőn X (volt Twitter) fiókjában, válaszul annak lehetőségére, hogy a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adhat ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Joáv Galant izraeli védelmi miniszter, Jahja Szinvár, a Hamász gázai vezetője és Mohammed Deif, a Hamász katonai szárnyának főparancsnoka ellen.

"Izrael a legigazságosabb háborúba kezdett, miután egy terrorista szervezet mészárlást hajtott végre polgárai ellen. Izrael a történelem legmorálisabb módján harcol, ragaszkodva a nemzetközi joghoz, igazságszolgáltatási rendszere független és erős"- írta Ganz.

A polgárainak védelméért harcba szállt ország vezetőit egy sorba állítani a vérszomjas terroristákkal erkölcsi vakság, és megsérti az ország polgárainak védelmére vonatkozó kötelezettségét és lehetőségét

- hangsúlyozta. "Az ügyész kérésének elfogadása letagadhatatlan történelmi bűn lenne"- tette hozzá.

מדינת ישראל יצאה למלחמה הצודקת ביותר, לאחר טבח שביצע ארגון טרור באזרחיה.

מדינת ישראל נלחמת באופן המוסרי ביותר בהיסטוריה, תוך הקפדה על החוק הבינלאומי, ויש לה מערכת משפט עצמאית וחזקה.

הצבת מנהיגי מדינה שיצאה לקרב הגנה על אזרחיה, באותה השורה עם טרוריסטים צמאי דם - היא עיוורון מוסרי… — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 20, 2024

A Hamász szintén az ellen tiltakozott, hogy együtt ítéljék el az izraeli vezetőkkel. "A hágai bíróság határozata "egyenlővé teszi az áldozatot a hóhérral", ösztönözni fogja a "megsemmisítő háború" folytatását" - jelentette ki az iszlamista szervezet tisztviselője, kérve a bíróságot a kérelem visszavonására.

A Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze elfogatóparancs kiadását kérte Netanjahu és a Hamász ellen

Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze hétfőn elfogatóparancs kiadását kérte a bíróság illetékes kamarájától Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Joáv Galant izraeli védelmi miniszter és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet több vezetőjével szemben háborús és emberiesség elleni bűnök feltételezett elkövetése miatt.

Karim Khan az interneten is elérhető közleménye szerint palesztin oldalon Jahja Szinvár, a Hamász gázai övezeti vezetője, Mohammed Diab Ibrahim Al-Maszri , a Hamász katonai szárnyának főparancsnoka és Iszmail Haníje, a Hamász politikai irodájának vezetője ellen kérte elfogatóparancs kiadását.

A palesztin vezetők elfogása melletti indokai között gyilkosságok elrendelése, túszszedés, nemi erőszak és egyéb szexuális erőszakos cselekmények elrendelése és elkövetése, kínzás és egyéb embertelen cselekmények elkövetése szerepel.

Irodám szerint alapos okkal feltételezhető, hogy az érintettek büntetőjogi felelősséggel tartoznak több száz izraeli civil meggyilkolásáért a Hamász és más fegyveres csoportok által 7-én elkövetett támadások és az az azóta tartó konfliktus során

- fogalmazott a főügyész.

Megismételte felhívását az összes túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására is.

Az Izrael elleni vádakról Karim Khan azt írta: "a hivatalom által összegyűjtött és megvizsgált bizonyítékok alapján alapos okkal feltételezem, hogy Benjámin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke és Joáv Galant, Izrael védelmi minisztere büntetőjogi felelősséggel tartozik a Hamász iszlamista terrorszervezet által október 7-én elkövetett terrortámadást követően és azóta a palesztin területeken háborús és emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekért".

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök

A bíróság főügyésze a vádak között egyebek mellett a civilek éheztetését, szenvedés és súlyos testi károsodás okozását, kegyetlen bánásmód alkalmazását, szándékosan elkövetett gyilkosságokat, a polgári lakosság elleni támadások szándékos elrendelését és üldöztetés okozását sorolta fel.

"Hivatalom azt állítja, hogy a feltételezett háborús bűnöket az Izrael és a palesztin területek közötti, valamint az Izrael és a Hamász közötti fegyveres konfliktus során követték el. Állításunk szerint az emberiesség elleni bűncselekményeket a palesztin polgári lakosság elleni széles körű és szisztematikus támadás részeként követték el hivatalos állami politika részeként. Értékelésünk szerint ezek a bűncselekmények a mai napig folytatódnak" - írta közleményében a főügyész.

A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint Izrael szándékosan és szisztematikusan fosztotta meg a polgári lakosságot Gáza minden részében az emberi túléléshez nélkülözhetetlen eszközöktől és az élelmiszertől - tette hozzá.

Kiemelte: Izraelnek, mint minden államnak, joga van lépéseket tenni lakosságának védelmében. Ez a jog azonban nem mentesíti Izraelt vagy egyik államot sem azon kötelezettsége alól, hogy megfeleljen a nemzetközi humanitárius jognak. Katonai céljainak elérésére Izrael azonban olyan eszközöket választott, amelyek szándékosan halált, éhezést, nagy szenvedést, valamint súlyos testi vagy egészségkárosodást okoznak a polgári lakosságnak - emelte ki.

Khan leszögezte: mind a palesztin, mind az izraeli vezetők felelősek a felsorolt bűncselekmények elkövetéséért.

A KLM júliustól legalább két hónapra leállítja tel-avivi járatait

A KLM holland légitársaság júliustól ismét leállítja az tel-avivi járatait biztonsági kockázatokra hivatkozva – közölte az NL Times című angol nyelvű holland hírportál hétfőn. A légitársaság tájékoztatása szerint az ideiglenes intézkedés legalább augusztus végéig marad érvényben, mivel jelenleg nem tartják teljes mértékben biztonságosnak az izraeli város légikikötőjét „a folyamatban lévő konfliktus miatt”.

A hírportál emlékeztetett, a KLM járatait a Hamász iszlamista terrorszervezet október 7-i támadását követően, a Gázai övezetben indított izraeli offenzíva kezdete után függesztette fel ideiglenesen, majd később helyreállította a légiközlekedést. A légitársaság áprilisban rövid időre ismét felfüggesztette a tel-avivi járatait az Irán által Izrael ellen elkövetett drón- és rakétatámadás miatt. A légitársaság később ismét biztonságosnak ítélte a helyzetet ahhoz, hogy Tel-Avivba repüljön.

Jelenleg a Schiphol és Tel-Aviv közötti járatok mindkét irányban a ciprusi Lárnaka repülőtéren történő „speciális leszállással” működnek június végéig, hogy – mint tájékoztattak – a KLM legénységének ne kelljen Izraelben éjszakáznia.

Azok az utasoknak, akiknek jegyük van Tel Avivba vagy egy onnan induló KLM-járatra, és utazásuk július 1. és augusztus 31. közötti időszakra esik, jegyüket átfoglalják, vagy visszakapják annak árát – tájékoztatott a holland légitársaság szóvivője a hírportál beszámolója szerint.

Katar: nincs igazi politikai akarat a tűzszünetre

Nincs igazi politikai akarat a gázai tűzszünetre, amíg folytatódnak a hadműveletek – közölte Mohammed el-Hulejfi katari államminiszter hétfőn.

Katar – Egyiptom és az Egyesült Államok mellett – a háború októberi kitörése óta igyekszik közvetíteni a szemben álló felek között.

Szintén hétfőn az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű segélyszervezet arra figyelmeztetett, hogy

a Gázavárostól mintegy négy kilométerre északra fekvő Dzsabália menekülttáborában lévő al-Auda kórház teljesen kifogyott az ivóvízből.

A szervezet az X-en azt közölte, hogy

az egészségügyi létesítményt „harckocsik veszik körbe”,

s aláhúzta: a harcoló feleknek minden körülmények között tiszteletben kell tartania a kórházak biztonságát.

Mindeközben vasárnap este Ajmán Szafadi jordán külügyminiszter vizsgálatot követelt az izraeli hadsereg (IDF) vasárnapi, az övezetben lévő Nuszeirát menekülttábora ellen elkövetett, 31 halálos áldozattal és 20 sebesülttel járó támadása ügyében, kizárandó a háborús bűncselekmény gyanúját.

Joe Biden azonnali tűzszünetet, és kétállami megoldást sürgetett

Joe Biden azonnali tűzszünetet sürgetett a Gázai övezetben, Izraelt ennek végrehajtására szólította fel, valamint a kétállami megoldást említette az egyetlen járható útként a szembenállás megszüntetésére vasárnap Georgia államban egy főiskolai diplomaosztón – számolt be róla az MTI.

Az elnök Atlanta városában, az afroamerikai diákok által látogatott Morehouse Főiskola ünnepségén vett részt, ahol palesztinpárti diákok kisebb csoportja hátat fordítva tüntetett, de a beszédet nem szakították félbe. Az elnök a tüntetőknek azt ígérte, hogy meghallja szavukat.

Joe Biden, aki a hétvégét választási kampányeseményeken töltötte Georgia államban, a diplomaosztón az afroamerikai végzősöknek intézve szavait azzal vádolta a republikánusokat, hogy a kisebbség közösségét „nem látják Amerika jövőjében”.

Elemzők szerint az elnök célja az volt az atlantai eseményen való részvétellel és a Georgia állambeli kampányúttal, hogy próbálja visszaszerezni az elmúlt években csökkenő támogatottságát az afroamerikai szavazók körében.

Joe Biden a palesztinpárti és Izrael-ellenes egyetemi tüntetések áprilisi kiújulása óta először látogatott el felsőoktatási intézménybe.

Paleszinpárti tüntetések amerikai egyetemeken

Vasárnap Philadelphiában palesztinpárti tüntetők újabb sátortábort építettek ki a Drexel Egyetem területén, ami az intézmény épületeinek lezárását eredményezte a hatóságok részéről. Egy nappal korábban a közeli Pennsylvaniai Egyetemen tüntetők próbáltak elfoglalni egy épületet, amiben a rendőrök megakadályozták őket.

A Drexel Egyetem vezetése közleményt adott ki, amelyben a kialakult helyzetet megfélemlítőnek minősítette, és azt közölte, hogy a tüntetők dokumentált módon gyűlöletbeszédet folytattak.

Vasárnap Washington belvárosában a palesztinpárti aktivisták kívülről próbálták megzavarni a George Washington Egyetem diplomaünnepségét. Az amerikai főváros szimbolikus helyén a George Washington Emlékmű, a hatalmas obeliszk lábánál rendezték az egyetem nagyszabású ünnepségét.

Az elkerített térség bejáratánál az Izrael-ellenes tüntetők, köztük végzős diákok alternatív diplomaünnepséget tartottak, amelyen a palesztin diákok melletti szolidaritást követelték, és „árulónak” minősítették diáktársaikat, akik részt vettek az egyetemi rendezvényen. A tüntetők Izrael-ellenes és Izrael által elkövetett népirtásól szóló táblákkal vonultak fel.

A George Washington Egyetem vezetése előzőleg szigorú beléptetési szabályokat vezetett be a diplomaosztóra, és közölte, hogy aki az elkerített területen kezd tiltakozást azt kivezettetik. Az intézményben kialakított engedély nélküli palesztinpárti tiltakozást, és sátortábort a rendőrség másfél hete erővel szüntette be, aminek nyomán kisebb összecsapás is kialakult a radikális aktivisták és a hatóság között.

