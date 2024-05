Magyar Péter nemrég Újfehértón fenyegető üzenetet fogalmazott meg – mutatott rá a Magyar Nemzet.

Ígérem, hogyha ezt folytatják, akkor 2024. június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén

– mondta a magát liberálisnak valló politikus, aki azt is hozzátette: „ott nem fognak minket megállítani”. Mindez nemcsak a szomszédunkban zajló háború és a Robert Fico elleni merénylet miatt aggasztó, hanem azért is, mert nagy erők, több Soros által finanszírozott szervezet sorakozott fel Magyar mögött. Ezek pedig a Szrgya Popovics és Saul Alinsky által leírt felforgató módszerekhez is köthetők – figyelmeztet a lap.