Révész Máriusz: Karácsony óriási károkat okozott a fővárosi kerékpáros közlekedésnek A Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat óriási károkat okozott a budapesti kerékpáros közlekedésnek, a kerékpárút-fejlesztési uniós pénzek harmadát elvesztette – jelentette ki a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. Révész Máriusz közölte: miközben Karácsony Gergely szereti úgy beállítani magát, mint akinek szívügye a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, az általa vezetett Fővárosi Önkormányzat miatt sok valódi kerékpáros fejlesztés meghiúsult Budapesten. Kiemelte: a 2014 és 2020 közötti időszakban Budapest 8,1 milliárd forint vissza nem térítendő uniós (VEKOP) támogatásból fejleszthette volna kerékpárút-hálózatát, de ebből az összegből csak 5,8 milliárd forintot volt képes felhasználni. Révész Máriusz emlékeztetett: a forrásból a Rákos-patak menti útvonal fejlesztését kellett volna megvalósítani, de – Karácsonyék indoklása szerint – az előkészítés elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezésére a VEKOP-zárásig nem volt már lehetőség. Ez a teljes támogatás 29 százalékának elvesztése mellett „azért is fájó”, mert az útvonal az EuroVelo 14 Budapesten átvezető szakasza is egyben, így a mindennapi kerékpározás mellett a turisztikai szerepe is kiemelkedő – értékelt az államtitkár. A források felhasználására a főpolgármester-váltás jelentene garanciát, Szentkirályi Alexandra biztosan nem hagyná elveszni a kerékpárút-fejlesztésre biztosított hazai és uniós forrásokat – hangoztatta az államtitkár.