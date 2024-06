Felmérés 2 órája

A budapestiek abszolút többsége Vitézy Dávidra szavazna

Vitézy Dávidot támogatja a többség a Nézőpont Intézet felmérése szerint, amelyből az is kiderült, hogy a jelenlegi főpolgármester, Karácsony Gergely hivatali ideje végén nemcsak Vitézy támogatói vannak többségben, de azok is, akik úgy vélekednek, hogy kihívója le is fogja őt győzni – írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely főpolgármester Forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán

A budapestiek abszolút többsége (52 százalék) Vitézy Dávidra, az LMP – Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért civil szervezet közös jelöltjére szavazna. Karácsony Gergelyre, a Gyurcsány-koalíció jelöltjére a fővárosi szavazók mindössze 45 százaléka adná szavazatát – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A felmérés eredményei alapján határozottan úgy tűnik, Vitézy Dávidnak sikerült Karácsony Gergely 2019-es, 51 százalékos támogatói köréből is megszólítania szavazókat. A kutatás szerint Grundtner Andrásnak, a Mi Hazánk jelöltjének legfeljebb háromszázalékos szimpatizánsi köre van – írja a Magyar Nemzet. A Nézőpont Intézet felmérése szerint a többség Vitézyt támogatná

Forrás: Nézőpont Intézet/Magyar Nemzet A Nézőpont Intézet felméréséből egyébként az is kiderül, hogy a jelenlegi főpolgármester hivatali ideje végén nemcsak Vitézy támogatói vannak többségben, de azok is, akik szerint kihívója le is fogja őt győzni. A teljes cikket ITT tudja elolvasni. Szentkirályi Alexandra: a budapestiek nem kérnek a háborúból! „Ha rajtuk múlna, akkor pénzzel és fegyverrel is támogatnák a szomszédban dúló véres háborút.

Karácsony még tovább ment, szerinte háborúban állunk Oroszországgal. Nagyon felelőtlen szavak ezek a főpolgármester szájából, ugyanis ha Magyarország belesodródik egy háborúba, azzal Budapest kerül a legnagyobb veszélybe – mondta a közösségi oldalán közzétett videóban a kormánypártok fővárosi listavezetője.

Csak a béke, csak a Fidesz! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

