Megkezdődött a voksolás az amerikai kontinensen Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választása helyi idő szerint szombat reggel; a külképviseleteken 1293-an voksolhatnak. Az EP-választáson az amerikai kontinensen szombaton, helyi idő szerint 6 és 19 óra között azok a magyar állampolgárok szavazhatnak a külképviseleteken, akik magyarországi lakhellyel rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint május 31-éig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni. A külképviseleteken való szavazás joga megilleti azokat az uniós állampolgárokat is, akik kérték regisztrációjukat, hogy az EP-választáson magyar listára szavazhassanak. Az első szavazóhelyiségek Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo), és Uruguayban (Montevideo) nyíltak meg, helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11-kor. Egy órával később, közép-európai idő szerint délben nyílik meg a szavazókör Chilében (Santiago de Chile), a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban, az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint Kuba fővárosában, Havannában. További egy óra múlva – közép-európai idő szerint 13 órakor –nyílik a szavazóhelyiség az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban, Quitóban (Ecuador), Bogotában (Kolumbia), Mexikóvárosban (Mexikó), Panamavárosban (Panama) valamint Limában (Peru). A voksolás az amerikai kontinens nyugati partján – az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint a kanadai Vancouverben - közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik. Amerikában a regisztrációk alapján a legtöbben, 350-en New Yorkban szavazhatnak, Torontóban 138-an, Washingtonban 142-en, Los Angelesben pedig 101-en. A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják, legkésőbb június 13-áig, és a szavazatokat itt fogják összeszámolni.