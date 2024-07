A Tusványoson számos ellenzéki politikus, nemzetközi szakértő, román és egyéb szomszéd nép képviselője is részt vesz majd. Németh kiemelte, hogy az esemény három alapítója közül az egyik David Campanale, a BBC újságírója, aki most is felszólal majd a megnyitópanelen. Németh Zsolt az interjúban kiemelte, hogy a bátor gondolatok akkor vezetnek eredményre, ha megfelelő politikai erővel párosulnak.

Fontos az, hogy milyen módon tudjuk a gondolatainkat, a célkitűzéseinket megvalósítani, megfelelő pályára kerülni, jobb pályára kerülni

– tette hozzá a politikus.

Arról is szót ejtett, hogy bizakodó a Patrióták Európáért mozgalom kapcsán, amely reményei szerint sikeresen képviseli majd azokat a törekvéseket, amelyeket eddig egyedül vittek. A jövőtervezés kulcsfontosságú, különösen a jelenlegi háborús helyzetben.