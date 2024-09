Ezek a fiatalok és közösségeik kivételes lehetőségnek tekintik ezt a programot, és nagyon hálásak Magyarországnak. Úgy érezték, hogy most, amikor az árvíz miatt hazánkat vészhelyzet éri, a maguk módján akarják viszonozni a támogatásunkat, és önkéntesen jelentkeztek az árvíz elleni védekezésre. Az önkéntes segítségnyújtásukkal nemcsak a saját közösségeiket képviselik, hanem azt is megmutatják, hogy a segítség, az összefogás és az egymás iránti felelősségvállalás határokon túl is működik