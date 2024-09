Folytatódik a Magyar Nemzet fővárosi ellenzéki korrupciós botrányról szóló cikksorozata.

A lap korábban arról számolt be, hogy a hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és több későbbi gyanúsítottra, köztük Kiss László óbudai polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Az informátor többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.