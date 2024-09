A Magyar Nemzet közben kiderítette, hogy melyik a példaként említett cég:

a Magyar vezette Diákhitel Központ 2021. december elsején kötött szerződést egy bizonyos Troia Media Kft.-vel, 13,34 millió forintért.

A társaság tulajdonosa Trentin Balázs Lajos, aki jelenleg a Tisza Párt egyik szervezője, méghozzá kulcsszerepet tölt be.

Mára az is kiderült, hogy a Diákhitel Központ korábban a Think & Tank Management Kft.-vel is szerződést kötött. Az a megbízás 14,7 millió forintról szólt, és szintén igen sürgős lehetett, a munkát ugyanis 2020. december 14. és 31. között kellett elvégezni.

A két szerződés körülményeiben több közös pont is akad. Egyrészt mind a kettő éppen csak nem éri el a 15 millió forintot, másrészt mindkettőt az adott év utolsó napjaiban kötötték. Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban úgy vélekedett:

az összegeket úgy határozták meg, hogy ne kelljen közbeszerzést kiírni, az időpontok pedig szerinte arra utalnak, hogy a Magyar Péter vezette állami cég ki akarta szórni az év közben megmaradt pénzt.

Rokoni kapcsolatok

További figyelemre méltó személyi kapcsolatra is fényt derített a lap, ugyanis a Think & Tank Management Kft.-nél a hivatalos cégadatok szerint az egyik aláírásra jogosult személy Ézsiás Zsolt Dániel. Az ő neve azért érdekes, mert a Hadházy által felsorolt szerződések egyike a First Voice Kft.-vel jött létre, amit a cég részéről Ézsiás Beatrix szignált.