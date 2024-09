Sikeres a „Szeretem, Megvédem!” kampány! Sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jeletkeztek és közülük már 1000 elszánt, a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, hogy a területvédelmi tartalékosként erősítse hazánk védelmét - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Hozzátette: újoncként csatlakozott a kampány hatására a tartalékosokhoz számos olimpikon, országos bajnok sportoló, Rajczi Péter exfocista és ifj. Schobert Norbert.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Forrás: Magyar Honvédség

Amióta a magyar területvédelmi tartalékos rendszer elindult, ilyen rövid idő alatt ennyi önkéntes még soha nem jelentkezett a haderőbe. Magyarország nem behívót, hanem meghívót adott fiataljainak. Meghívót egy életre szóló küldetésre, egy olyan közösségbe, ahol az összetartozás, a közös felelősségvállalás és a bajtársiasság alapvető és elengedhetetlen

– mondta a miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a területvédelmi tartalékosok a civil foglalkozásuk mellett hozzájárulnak a haza szolgálatához. „A legfontosabb ugyanis az emberállomány, akik elhivatottságukkal biztosítják a haza védelmét”- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tartalékos kiképzés munka, vagy tanulás mellett modulokban is elvégezhető akár hétvégenkét is. A jelentkezők évi bruttó 600 ezer, azaz havi 50 ezer forintot kapnak az alapkiképzés után, a szerződéskötési díj bruttó 150 ezer forint. A behívás idejére napi alapilletmény jár. Mindezeken felül bruttó 500 ezer forint ajánlási bónuszt kap minden tartalékos, miután az általa toborzott új tartalékos elvégzi az alapkiképzést. A felsőoktatásban tanulók havonta bruttó 160 ezer forint tartalékos ösztöndíjra pályázhatnak, de az ösztöndíj értéke akár a 360 ezer forintot is elérheti, valamint a szakképzésben tanulók bruttó 110 ezer forint ösztöndíjra jogosultak, amennyiben tanulmányaik alatt szolgálatot vállalnak – folytatta a miniszter.

„Az iranyasereg.hu oldalon folyamatosan fogadjuk a jelentkezéseket. Sok ezernél tartunk már, akik valamilyen formában jelezték az érdeklődésüket” – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy a területvédelmi tartalékos rendszer az ország egészét lefedi, a tartalékosok kiképzésük után helyben tudnak szolgálatot teljesíteni. „Országszerte, összesen 21 helyőrségben tartanak jelenleg is a bevonult vagány, bátor tartalékos katonáink kiképzései” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.