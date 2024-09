Az árvízhelyzet a politika rendkívüli pillanata, s a rendkívüli idők rendkívüli eszközöket igényelnek. Aki ilyenkor a szokásos napi médiafigyelemért verseng csupán, vagy egy-egy szavazócsoport megszólítását célozza, könnyen csalódhat eredményességében. A politikában is mindennek megvan a maga rendelt ideje: a támadásnak, a védekezésnek, a polarizációnak és a nemzeti egység építésének vagy a békejobb nyújtásának is.

Magyar Péter ugyan gyorsan kapcsolt az árvízi védekezés kapcsán, de a „kapcsolása” téves volt. A Tisza Párt elnöke ugyan rengeteg képet készíttetett magáról, ahogy a gátakon áll gumicsizmában, de eközben politikai versenytársait támadta folyamatosan.

Hiányolta a kormányfőt, kritizálta a vízügyi szakembereket, s kevesellte a honvédokat. Csakhogy a támadás most nem időszerű, Magyar Péter ütemet tévesztett. Katasztrófahelyzetben a nemzeti egységet és együttműködést várják el a választók azoktól, akik az ország irányítására jelentkeznek.

Érdemes megfigyelni, hogy az egymást közismerten ki nem álló csepeli duó, Németh Szilárd volt és Borbély Lénárd jelenlegi polgármester is eljutott az akárcsak egy héttel korábban még elképzelhetetlen kézfogásig a gáton. Orbán Viktor is jól érezte meg a helyzet diktálta lehetőségét és – a COVID-alatt megszokott – irányító, nem pedig a szívéhez alighanem közelálló harcosként jelent meg.

Az elmúlt napok elemzői tanulsága, hogy a hiperaktív médiajelenlét nem automatikusan előnyös. Magyar Péter, aki az árvízi védekezés közben nemcsak facebook-bejegyzéseket tud írni, hanem rengeteg cikk alatt kommentel is, ugyan elérte, hogy fellépése láthatóvá, személye még ismertebbé vált, de ez nem azonos a sikeres stratégiával. A médiafigyelmet jól kell tudni használni. A magyar politika tele van negatív példákkal, hiszen Gyurcsány Ferenc is közismert, de nem közkedvelt.

Végül azt is megtudtuk tegnap, hogy az elemzők doyenjének, Török Gábornak nagyon szimpatikus Magyar Péter, akit ügyes, profi és sikeres politikusnak írt le – a szokásos objektivitásával – egy bekezdésben, szembe állítva a „berozsdásodott” kormányzattal. Csakhogy immár 18 éve szintén politikai elemzéssel foglalkozva sorai olvastán némi dejà vu érzésem volt. Emlékszem ugyanis, hogy 2018 előtt Török Gábor Vona Gábortól várt hasonlóan sokat, az akkori választás előtt azt is jelezte, hogy „a levegőben azt érezni, ez már a hanyatló korszaka a Fidesz-világnak” (24.hu). Azóta a Fidesz kétszer nyert kétharmaddal. Magyar Péter is könnyen juthat Vona Gábor és Márki-Zay Péter sorsára.