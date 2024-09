Magyar Péternek fogalma sincs arról, hogyan működik Budapest – mondta a Fidesz budapesti elnöke csütörtökön a Facebookon közzétett videójában.

Szentkirályi Alexandra pontokba szedte azokat a kijelentéseket, amelyeket Magyar Péter tett az utóbbi napokban, és amelyekben szerinte a Tisza Párt vezetője téved. A fideszes politikus szerint Magyar Péter nincs tisztában azzal, hogy mekkora a főváros költségvetése, hogy működik a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság. Magyar az egyik sajtónyilatkozatában azt mondta, hogy Budapest éves büdzséje körülbelül 500 milliárd forint, amire Szentkirályi Alexandra azt válaszolta: „Hát Péter, itt csak egy szerény 52 milliárd forinttal tévedtél”.

Magyar Péter csütörtökön a közmédiának nyilatkozva kijelentette, hogy Budapesttől az iparűzési adót elveszi az állam.

Szentkirályi Alexandra erre úgy reagált, hogy Magyar Péter „cinikus stílusban kever össze alapvető fogalmakat”. Kifejtette: „az iparűzési adó a fővárosé, ez az a bevétel, ami egyébként évről-évre rekordokat dönt. Idén 303 milliárddal tervezett a főváros, és további 259 milliárddal számolhatnak a kerületek. Ezek mind a saját bevételeik.”

A Tisza Párt vezetőjének arra a kijelentésére, amely szerint azért nem ül be a pártja frakciójába a Fővárosi Közgyűlésben, mert - mint mondta - „nem tud egyszerre öt pozíciót ellátni”, a Fidesz budapesti elnöke emlékeztetett, hogy volt olyan idő, amikor „több pozícióra is alkalmasnak találta magát, és fel is vette az azok után járó fizetéseket”.

Lehet, hogy a budapestiek valóban jobban járnak azzal, hogyha nem ülsz be a Fővárosi Közgyűlésbe, láthatóan fogalmad sincs arról, hogy ott milyen munka folyik. De akkor már csak egyet szeretnék tőled kérni, hogy akkor ne kavard itt a limonádét a fővárosi ügyekben

- zárta szavait Szentkirályi Alexandra.