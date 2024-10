Nyugati médiajelentések szerint Kijev esetleg hajlandó lehet területi engedményekre is. Az olasz Corriere della Sera azt állítja, hogy Zelenszkij elfogadna egy tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén, ha cserébe garanciát kapna Ukrajna gyors európai uniós csatlakozására. A Financial Times szintén arról számolt be, hogy megváltoztak a hangulatok Washingtonban és egyes nyugati fővárosokban, részben a közel-keleti helyzet kiéleződése miatt.