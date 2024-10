a tízórás képzés elvégzésére a már jelentkezetteknek 84 napjuk van és akár az otthonukban is elvégezhetik, az idejüket pedig maguk oszthatják be, továbbá a 20 kérdésből álló, a sikerességhez 15 megválaszolását igénylő online teszt esetleges sikertelensége esetén még két alkalommal próbálkozhatnak. Kitért arra, hogy nem egyszerre, hanem hétről hétre nyitják meg a felületeket, ennek megfelelően eddig 70 ezer pedagógus kezdhette meg az online formában teljesíthető képzést, s mintegy tízezren már a sikeres vizsgán is túl vannak.