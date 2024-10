A baloldali pártok jelenleg az 5 százalékos bejutási küszöb alatt tartózkodnak.

A politikailag aktív népességen belül 8 százalék azoknak a hányada, akik nem tudják, hogy kire szavaznának egy most vasárnap esedékes országgyűlési választáson, vagy nem válaszoltak a kérdésre. Ha csak az aktív pártválasztók preferenciáit tekintjük, a Fidesz–KDNP a voksok 43, a TISZA 32, a Mi Hazánk Mozgalom és az MKKP 7-7 százalékát kapná most vasárnap, a baloldali összefogás pártjai pedig – 5 százalék alatti eredményükkel – nem jutnának be az Országgyűlésbe.

A Századvég közleményéből kiderült az is, hogy a felmérést októberben készítették ezer felnőtt megkérdezésével.