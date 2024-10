Kövér László reményét fejezte ki, hogy

az újonnan felálló Európai Bizottság hozzáállása változni fog a jövőben, és hatásköreit nem önkényesen, hanem az uniós szerződésekkel összhangban gyakorolja majd, „bár erre semmi jel sem utal" - jegyezte meg.

Szólt arról is, hogy a demográfiai változások mélyreható hatással vannak nemcsak az EU gazdaságára, jóléti rendszereire, gyarapodására, ellenállóképességére és versenyképességére, hanem összességében az európai civilizáció fennmaradásának hosszú távú esélyeire is. Rámutatott: a demográfiai kérdések kezelése alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, azonban az EU népessége csökkenésének és folyamatos elöregedésének megállítása érdekében uniós szinten is foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. A megoldást nem a migráció ösztönzése jelenti, hanem az európai családok gyermekvállalási szándékának a támogatása - hangsúlyozta.

Kitért arra is:

Magyarország kiemelt figyelmet fordít a határvédelemre, az illegális migráció megfékezésére és a belső biztonság növelésére, ami hozzájárul az EU egészének stabilitásához.

Kijelentette: a biztonság és a stabilitás szempontjából nem lehet megfeledkezni az EU bővítéséről sem. Hangsúlyozta, most már érdemi előrelépésre van szükség, a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal következetes és kettős mérce nélküli megközelítést kell alkalmazni. Meggyőződésük, hogy a Nyugat-Balkánon nem lehet tovább várni, a tárgyalásokon elől járó országokat, így különösen Szerbiát és Montenegrót mielőbb fel kell venni a tagok közé - jelentette ki.