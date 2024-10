Mentőalakulatok dolgoznak egy korábbi orosz támadás helyszínén Krivij Rih városában

Fotó: Dnipropetrovsk Military Admin / Forrás: Anadolu via AFP

Az egyik légitámadás a dnyipropetrovszki régióban lévő Krivij Rih várost érte, amely az ukrán elnök szülővárosa. Két ballisztikus rakéta csapódott be a területén. Lakóházak mellett közigazgatási épületek, valamint gépjárművek is megrongálódtak – közölte Olekszandr Vilkul közigazgatási vezető. A sebesültek között egy mentőápoló is van – tették hozzá a mentők.

Az orosz erők egy energetikai létesítményt is támadtak az északkelet-ukrajnai Szumi város közelében, és ennek következtében „több mint 37 ezer fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül” – közölte a helyi áramszolgáltató cég.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában közölte, hogy az orosz erők csak az utóbbi egy hétben mintegy nyolcszáz légibombával és több mint ötszáz drónnal támadták Ukrajnát.

Ukrajnában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a leghidegebb tél várható a háború 2022 februári kezdete óta.

Óriási légicsapás ért egy ukrán várost

Az oroszok irányított bombákkal és drónokkal támadták a Szumi területen lévő Sosztka városát az éjjel,

a támadásban egy ember meghalt, 11 megsebesült

– jelentette be Mykola Noha, a város polgármestere a Kyiv Independent ezsámolója szerint.

Londont a kínai támogatás aggasztja

Nagy-Britannia külügyminisztere aggodalmának adott hangot amiatt, hogy Kína támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban, és sürgette kínai kollégáját, Wang Jit, hogy

akadályozza meg a kínai cégeket abban, hogy az orosz hadseregnek szállítsanak eszközöket.

David Lammy akkor tette ezt a megjegyzést, amikor először járt Kínában a kabinet minisztere a munkáspárti kormány júliusi megalakulása óta. Lammy „megerősítette, hogy a Kína által az orosz hadiipari komplexum számára szállított berendezésekkel kapcsolatos aggodalmak azzal a kockázattal járnak, hogy károsítják Kína kapcsolatait Európával, miközben elősegítik az orosz háború fenntartását” – áll a külügyminisztérium közleményében.

Mélységi csapás: orosz robbanóanyag-gyárat ért támadás

Október 20-án éjjel ukrán drónok csapást mértek a Nyizsnyij Novgorod régióbeli Dzerzsinszk városában található Szverdlov gyárra – írta a pravda.ua.