A dátum azért is fontos, mert mindössze három nappal ezt követően történt a politikus Ötkertes botránya, amelynek kapcsán máig nem tette egyértelművé, hogy valójában mit is követett ott el. Egyébiránt Magyar Péter már az EP-listavezetők köztelevízióban rendezett vitáján is képmutatóan azt állította, hogy

„a Tisza Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és önöket fogják képviselni”.

Ehhez képest ma már tudható, hogy rögtön az első teljes, brüsszeli és strasbourgi ülésekkel teletűzdelt hónapban távol maradt a munkahelyétől a pártelnök. Szeptemberben Magyar Péter a nyilvános jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyáltalán nem járt az Európai Parlament ülésein.