A köztársasági elnök kiemelte: a vajdasági magyar közösség évek óta közösségileg és egyénileg is megbecsülésnek örvend Szerbiában, és a magyarság szerzett jogai nem szenvedtek, és nem szenvednek csorbát.

Hozzátette:

ennek is köszönhetően Magyarország Szerbiára nemcsak stratégiai partnerként, hanem őszinte barátként is tekint.

Szerbiában, azon belül is a Vajdaságban jelentős számú magyarság él - emlékeztetett az államfő. Hozzáfűzve: ezért is tartotta fontosnak, hogy a hétfői belgrádi hivatalos találkozói előtt a vajdasági magyarok érdekképviseleti szerveinek vezetőivel is egyeztessen.

Sulyok Tamás a hétfői látogatásról elmondta: megbeszélést folytat Aleksandar Vucic szerb államfővel, majd Milos Vucevic miniszterelnökkel és a Szerb Köztársaság házelnökével is találkozik.

A köztársasági elnök emlékeztetett: 2013. június 26-án a magyar-szerb megbékélési folyamat egyik mérföldköveként Áder János akkori államfő és Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök közösen fejet hajtottak a II. világháború során ártatlanul kivégzett magyar és szerb áldozatok csúrogi emlékművei előtt.

Hozzátette:

hétfőn, a belgrádi hivatalos tárgyalásokat követően Aleksandar Vucic köztársasági elnökkel Csúrogra látogatnak, majd Zsablyán közösen átadják a felújított Havas Boldogasszony római katolikus templomot.

Sulyok Tamás beszédében megemlékezett a csaknem egy éve elhunyt Pásztor Istvánról, a VMSZ néhai elnökéről, akinek „elévülhetetlen érdemei voltak a sikeres magyar-szerb megbékélési folyamatban".

„Az általa képviselt szembenézni akarás a történelmi múltunk neuralgikus pontjaival tette lehetővé annak a bizalmi légkörnek a kialakulását, amely megalapozta a két ország ma tapasztalható stratégiai partnerségét, ezáltal megteremtve a magyarországi szerb nemzetiség és a vajdasági magyarság számára a szülőföldön való boldogulás lehetőségét" - tette hozzá.