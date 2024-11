Donald Trump régi-új elnök januári beiktatásával ismét új dimenzióba, egyféle „aranykorba” léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok az utóbbi évek ellenséges viszonyát, a mostani mélypontot követően – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar-amerikai kapcsolatok helyzetéről beszél az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) budapesti üzleti fórumán 2024. november 20-án

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti fórumán hangsúlyozta, hogy jelenleg a világ a veszélyek korában él, a kormányok és a vállalkozások is hatalmas kihívásokkal néznek szembe.

A koronavírus-járvány mellett kiemelte az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, és bírálta az invázióra adott nemzetközi válaszokat, az Európai Unió szerinte kudarcos stratégiáját is. Sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére.

Rámutatott, hogy a földgázért mára Európában kétszer-háromszor többet kell fizetni, mint az Egyesült Államokban, a kőolajért pedig ötször annyit.

„A szankcióknak drámai hatásuk van. A szankciókkal lábon, gyomron, majd végül fejbe lőtték az európai gazdaságot. A szankciók többet ártottak az európai gazdaságnak, mint az orosznak” – húzta alá.

Majd kifejtette, hogy az ezen helyzet nyomán előállt drámai áremelkedések miatt tavaly a kormánynak az infláció letörésére kellett összpontosítania, ami végül sikerült is.