A Mandinernek adott interjújában Schmidt Mária kimerítően nyilatkozott Magyar Péterről, és a mögöttünk álló évről.

Schmidt Mária főigazgató beszédet mond a kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott megemlékezésen a Terror Háza Múzeumban 2024. február 25-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A Terror Háza múzeum vezetője elmondta:

Szerintem sok jó hír volt mindezek dacára ebben az évben, amely kétségtelenül drámai változásokat is hozott a belpolitikában. Valóban, a népszerű köztársasági elnökre mind büszkék voltunk, ám megbukott a szintén népszerű igazságügyi miniszterrel együtt, és ez elbizonytalanította a táborunkat. Érvágás volt ez a politikai közösségünknek. Ezt követően lépett porondra a volt férj, The Man, aki struktúraváltozást hozott a pártok világában.

Schmidt Mária: kiábrándulás lesz a vége

Schmidt elmondása szerint valamennyi ellenzéki formáció szavazói bementek The Man alá. A történész szerint el kell ismerni, akadnak, akik már csak azért is változást, újdonságot akarnak, mert tizennégy éve ugyanaz a kormány, ez okozhat némi kifáradást is, a legfontosabb mégis az, hogy az ellenzéki szimpatizánsok rettenetesen elégedetlenek az eddigi kínálatukkal.

Persze The Man semmi újat nem hozott, ugyanezt keresték korábban mondjuk Márki-Zay Péterben is. The Man nem válaszol semmilyen érdemi kérdésre, nem tudjuk, miről mit gondol.

– emelte ki Schmidt Mária, majd hozzátette, az ellenzéknek továbbra is csak egy dolog számít: ne Orbán Viktor legyen a miniszter­elnök.

Ezért szerintem ennek megint óriási kiábrándulás lesz a vége, s akkor újra darabjaira hullik az ellenzék. Hiába áll most jól a közvélemény-kutatások szerint a kihívó – megjegyzem, Kamala Harrist is győztesnek mérték az elnökválasztás előtt –, most nincs tétje. Amikor majd arról kell dönteniük az embereknek, kié legyen a felelősség az ország sorsát illetően, s ott áll előttük egy fikahuszár meg egy ízig-vérig politikus, aki már bizonyított, aligha lesz kérdés, kit választanak többen

– tette hozzá Schmidt, aki szerint Trump diadala után nem biztos, hogy a külföldi hátszél megmarad majd, és csökkenhet a mikoradományok aránya is.