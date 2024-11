– A 2026-os országgyűlési választásig még rengeteg idő van, az előttünk álló időszak egyik, belpolitikai szempontból is izgalmas kérdése mégis az, hogy a baloldali pártok milyen formációban futhatnak neki a másfél év múlva esedékes megméretésnek – mondta az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója azután, hogy Magyar Péter közölte, pártja nem működik együtt a baloldallal.

– A történelmi előzmények alapján kijelenthető, hogy nem sok jelentősége van annak, hogy ki mit mond most az együttműködés támogatásáról vagy elutasításáról. Már csak azért sem, mert az érintett szereplők önálló döntéshozatali képessége e tekintetben megkérdőjelezhető – mondta Tóth Erik, felidézve, hogy

a 2022-es országgyűlési választást megelőzően – a guruló dollárok néven elhíresült kampányfinanszírozási botrányig – úgy tűnhetett, hogy Karácsony Gergely önként és dalolva mondott le Márki-Zay Péter javára a miniszterelnök-jelöltségről.

– Utólag azonban sokan tudni vélik, hogy a külföldi finanszírozói kör kijelölte azt az embert az ellenzék élére, akit a legalkalmasabbnak hittek erre a pozícióra. Most is hasonló folyamat játszódik le, Magyar Péter fénysebességgel farolt be az Európai Néppártba, ahol viszont mentelmi jogának felfüggesztésével könnyen zsarolható, cserébe ezért úgy kell táncolnia, ahogy Brüsszel fütyül – mondta az elemző, aki szerint

ha 2026-hoz közeledve azt kérik Magyar Pétertől, hogy fogjon össze mindenkivel, ezt fogja tenni.

