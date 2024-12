KOS

A szerdai Merkúr-Jupiter szembenállás nem könnyíti meg az életedet… Az ördög a részletekben rejlik – ezt tapasztalhatod meg, ha nem vagy most kellően figyelmes, és nem olvasod el az „apró betűs” részeket is. Ajándékvásárlásnál is átverhetnek. Legyél tényleg nagyon óvatos!