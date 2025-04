Orbán Viktor: az édesanyák támogatása becsületbeli ügy (videó)

Bevezettük korábban a gyermekek után járó adókedvezményt, most emellé jön egy élethosszig tartó adómentesség az édesanyák számára. A háromnál több gyermekeseknél ezt már korábban sikerült elérni, ők kevesebben vannak, ezért ez talán olyan nagy figyelmet nem kapott. Idén októberben a háromgyermekes édesanyák is megkapják ezt, és január elsejével pedig a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is megkapják. Aztán haladunk tovább és a kétgyermekes édesanyák közül az ötven alattiak is meg fogják kapni. És a hatvan alattiak is meg fogják kapni