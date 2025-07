Az egyén fontos Istennek, de közösség az, ami megtart

Az individuumában megerősített ember számít Istennek egyenként is. Éppen ezért az ember elkezdi elhinni saját magáról, hogy nagyon fontos. Fontos is vagyok, de elsőként, elsősorban a közösség tagjaként vagyok fontos, ebből a szempontból a kereszténység egy közösségi, közösségben megélt vallás – fejtette ki Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója. Ez a fajta közösség az, ami valójában megtart. Megtartja az embert, amikor kifordul saját magából, amikor elveszíti a fogódzóit és ezeket a közösségeket kezdték most szétverni – hangsúlyozta.

A polgárpukkasztás nagyon régi dolog, korábbi, mint a polgár

– mutatott rá Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója. Ha megnézzük a kölni katedrálist, de rengeteg gótikus épületnél vannak ilyen poénok elrejtve. A fekete humor mindig is hozzátartozott a keresztény kultúrához, Rómában van egy olyan pápai emlékmű, ahol a Halál tart a kezében egy homokórát, amit mutat a Szentatyának, hogy neked is fogy az időd – mondta el az AK vezető kutatója.