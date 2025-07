Majka botrányára reagált Debrecen polgármestere

Papp László sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy egy kulturális esemény – a szervezők szándékával ellentétesen – akár az előadók politikai nézetei miatt is politikai viták célpontjává válhat.

Hozzátette: a Campus Fesztivál nem azért jött létre, hogy politikai állásfoglalásoknak adjon teret, hanem hogy a magyar és nemzetközi könnyűzenei élet kiemelkedő eseményeként szórakoztassa a közönséget.

A köztársasági elnök is véleményt mondott

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták, Dopeman és Nagy Feró mellett a Campus Fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. Sulyok Tamás köztársasági elnök is reagált az esetre, és határozott üzenetet küldött az ózdi rappernek.

És miközben sokan csendben építik a közösséget, vannak, akik színpadon állva indulatot keltenek – nem felemelnek, hanem bizalmat bontanak, értéket torzítanak, fiatalokat mérgeznek

– vélekedett, majd azzal zárta gondolatait: „Minden kornak megvannak a hangoskodói, de hiszem, hogy nem a zaj, hanem a tartalom, nem az indulat, hanem a méltóság tart meg egy közösséget, egy nemzetet.”