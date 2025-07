Összefogott a migrációs paktum végrehajtásáért Brüsszel és a Tisza Párt

A Tisza Párt képviselői több, a migrációval kapcsolatos brüsszeli javaslatra is igennel szavaztak, köztük olyanokra is, amelyek büntetnék azokat az országokat, amelyek nem fogadnak be migránsokat. A Tisza Párt képviselői ezenfelül jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának azt a bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt – emlékezet cikkében a Magyar Nemzet, amelyben azt is felidézi, hogy Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, a Tisza Párt migrációs politikájának formálója, határok nélküli Európát és migrációs alapjogokat sürgetett egy közelmúltban elhangzott előadásában. A jogász ezt tetézve

hazugságnak nevezte, hogy a terroristák lennének a migránsok között.

A szakértő nemcsak jognak, hanem erkölcsi és filozófiai kötelességnek tekinti a migráció támogatását, amelyet fontosnak és hasznosnak ítélt, az illegális migráns kifejezést pedig kifejezetten elutasította. Ebből is kirajzolódik, hogy a Tisza Párt és a Brüsszel közötti paktum a bevándorláspárti politikában is működik.

Hogy valóban vannak-e terroristák a migránsok között, vagy esetleg – ahogy a tiszás politikus állítja – nincsenek, kiderül a Magyar Nemzet videókkal illusztrált cikkéből.