Sebestyén József halála: súlyos ellentmondások a hivatalos verzió és a bizonyítékok között

Az Euronews riportja szerint nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy Sebestyén Józsefet ukrán toborzók bántalmazták volna. A riportban megszólaló kórházi dolgozók arról számoltak be, hogy nem észleltek külsérelmi nyomokat a férfi testén, halálának okát pedig inkább egészségügyi problémákban látják. A cikk azt is felveti, hogy Sebestyén fizikai állapota már a letartóztatása előtt is súlyos lehetett, és szerintük semmi nem utal arra, hogy külső erőszakos behatás érte volna. Mindezek alapján a magyar oldalról hangoztatott kínzásvádak az Euronews szerint nem állnak meg megalapozottan – írja az Origo.

Sebestyén József mást állított halála előtt

Forrás: Videa

A Euronewsra hivatkozva a Kontroll, Magyar Péter testvérének lapja éppen most kezdi el az ukrán narratívának megfelelően tálalni az eseményeket. Szerintük nem is verték meg Sebestyén Józsefet, és kiemelik, hogy egy ápoló azt állítja, hogy nem voltak rajta verésnyomok, és hogy a pszichiátrián kezelték – hívja fel rá a figyelmet a Mandiner.

Sebestyén József elmondása szerint brutális kínzásokon esett át

Bár az Euronews riportja szerint nem voltak külsérelmi nyomok Sebestyén József testén, és a halál okát egészségügyi problémákkal magyarázzák, magának a férfinak az utolsó vallomása egészen mást tükröz. A kárpátaljai magyar férfi – akit erőszakkal sorozott be az ukrán hadsereg – írásban is beszámolt a vele szemben elkövetett bántalmazásokról. Elmondása szerint halála előtt brutális kínzásokon esett át. A nyilvánosságra került videón a földön fekvő Sebestyén József hallható, amint kimerülten könyörög.

Nem bírom tovább. Nem bírom! Videót készítetek?

– kérdezi, mire az egyik toborzó trágár módon válaszol neki, a másik így beszél:

Szveta, gyere, gyógyítsd meg őt.

Sebestyén József válasza: