A miniszter elmondta, miért beszél Orbán Viktor az utódlásról

Orbán Viktor az elmúlt időszakban többször is beszélt utódlásáról. A Kormányinfón Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy miért lehet ez. A Miniszterelnökséget vezető minisztert arról is kérdezték, hogy vállalná-e a Fidesz elnöki posztját – írja a Magyar Nemzet.

Feltételezem megkérdezték

– válaszolta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor miért beszélt mostanság többször is az utódlásáról.

– A miniszterelnöknek az a véleménye, – és ez a kormányzó közösség erejét mutatja –, hogy többen is vannak, akik alkalmasak lennének miniszterelnöknek. A közösség meg úgy látja, hogy ő a legalkalmasabb, ezért a kérdés jelenleg nem aktuális – zárta rövidre a válaszát Gulyás Gergely.

A minisztert arról is kérdezték, hogy vállalná-e a Fidesz elnöki pozícióját. Válaszában Gulyás Gergely kijelentette, hogy nincsenek ilyen ambíciói és soha nem jutott még ez eszébe.