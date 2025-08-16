40 perce
Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot
Az alaszkai csúcstól hangos a világsajtó. A Magyar Nemzet a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatosan megjelent beszámolókat és Donald Trump amerikai elnök Fox News-nak adott interjúját is szemlézte.
Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozótól hangos a világsajtó
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool
Fotó: Gavriil Grigorov
Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséhez még nem értek oda – idézte az amerikai Fox News televíziós csatorna beszámolóját az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről a Magyar Nemzet.
Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében – fogalmazott a Fox News.
A CNN természetesen kritikusan úgy fogalmazott, hogy „konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump–Putyin-csúcstalálkozó”, míg
a Breitbart arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt.
Trump–Putyin-találkozó: közeledtek az álláspontok, de a megállapodás még várat magára (videó)
A BBC úgy számolt be az eseményről, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök anélkül hagyta el Alaszkát, hogy megállapodásra jutottak volna az ukrajnai tűzszünetről, a Reuters is azt emelte ki, hogy Trump és Putyin tárgyalásai nem hoztak áttörést Ukrajna kérdésében.
Putyin alaszkai diadala
– írta a brüsszeli Politico.
Az orosz RIA Novosztyi szerint a találkozó esélyt kínál a békére.
Az ukrán sajtó tajtékzott
– erről és a további, a világsajtóban megjelent cikkekről ITT olvashat.
„Tökéletes tízesnek” nevezte Trump a találkozót, és Európának is üzent
Az amerikai elnök a Fox News-nak adott interút. Donald Trump szerint a megbeszélés „meleg hangulatban” zajlott, és szerinte „elég közel vannak egy egyezséghez”, ám hozzátette: „Ukrajnának is bele kell egyeznie”.
Trump tanácsa Volodimir Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást”
– írja a Fox News-ra hivatkozva a nyilatkozatot szemléző Magyar Nemzet.
Most már Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítja-e, és azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik... és ha akarják, ott leszek a következő találkozón
– mondta Trump, aki azt is elárulta, hog
y Putyin zárt ajtók mögött részletekbe bocsátkozott azzal kapcsolatban, hogy miért nem kezdődött volna el a második világháború óta legvéresebb európai konfliktus, ha második ciklusra is megválasztják.
„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –, „de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”
Arra a kérdésre, hogy szerinte mi vitte Putyint az asztalhoz, Trump nem akart konkrét tényezőket megnevezni, de megjegyezte, hogy Putyin tiszteli az Egyesült Államokat, ami Biden elnöksége alatt nem volt elmondható.
Az interjú teljes szemléjét IDE kattintva tudja elolvasni.