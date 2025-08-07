1 órája
Így beszéltek a baloldalon a jogállam felfüggesztéséről
Az elmúlt években több baloldali politikus és közéleti szereplő is nyilvánosan utalt arra, hogy szükség lehet a jogállami keretek felfüggesztésére, utcai nyomásgyakorlásra, sőt akár fizikai erő alkalmazására is. Az Origó most összegyűjtötte a legismertebb példákat – Fleck Zoltántól Fekete-Győr Andráson át egészen Gyurcsány Ferencig.
Fleck Zoltán jogász, szociológus
Forrás: MW
Fotó: Ladóczki Balázs
Nem ritka, hogy az ellenzék, a balliberális oldal politikusai, közéleti szereplői valamilyen módon erőszakra, utcai megmozdulásra szólítanak fel. Az Origo összegyűjtötte azokat a baloldali politikusokat, megmondóembereketet, akik az elmúlt években nyíltan beszéltek ezek szükségességéről.
A portál a listát Fleck Zoltánnal kezdi, akinek erőszakos felforgató tevékenysége nem akkor kezdődött, amikor Magyar Péter pártjának egyik rendezvényén a minap úgy fogalmazott: „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, illetve „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”.
A momentumos tiltakozáson elszabadultak az indulatok
A politikai csődtömeg Momentum képviselői felforgatásban mindig jók voltak. A ’18-as választásokat követő tüntetésekhez kapcsolódva terjeszteni kezdték a Mozgalmárok Kézikönyvét, és már a bevezetőben sem titkolták a célt:
ennek a rendszernek a sorsa nem a Parlamentben fog eldőlni, hanem az utcán.
A parlamentbe jutás számukra persze nyilván nem lehetett opció az Origo cikke szerint.
A bukott Momentum bukott pártelnöke, Fekete-Győr András először példátlanul agresszív módon betört az Origo szerkesztőségébe és ott fenyegetően lépett fel a munkatársakkal szemben, majd a köztelevízió újságíróinak megtámadása után úgy fogalmazott:
mindenki azt kapja, amit megérdemel.
Fleck Zoltán megszegte az ELTE jogi karának Etikai Kódexét
Egy 2018 decemberi ellenzéki megmozduláson aztán Fekete-Győr az Országházat védő, erőszaktól tartózkodó rendőrökre füstgránátot dobott. A békésnek hirdetett tiltakozáson elszabadultak az indulatok, a tömeg petárdákkal és üvegekkel is dobálta a rendvédelmiseket.
Ezidőtájt nagyon nyeregben érezte magát a momentumos felforgató: Orbán Viktor „rettenetesen nagy pofájáról” beszélt és arról, hogy viszket a tömeg tenyere.
Szarvas Koppány Bendegúz: megdolgoznak a fiúk a lámpavasért
A DK-ból a Momentumba farolt Szarvas Koppány Bendegúz is részt vett a fent idézett erőszakos cselekményekben. De sokak felháborodását kiváltotta az is, amikor a legnehezebb Covid-időkben kritizálta a kormányzat járványkezelését és egy bejegyzésében azt írta:
megdolgoznak a fiúk a lámpavasért.
Később egyetértett egy kommentelővel, aki azt írta: „vagy folyjon vér, égjen kuka, törjön be szélvédő, robbanjon pártház, vagy maradj otthon...”. Szarvas Koppány Bendegúz erre annyit válaszolt: „ez legalább egy alternatíva”.
Gyurcsány: „Nem szabad megtorpanni”
Gyurcsány Ferencnek szinte minegy, hogy a barikádnak melyik oldalán áll: kormányzása idején, 2006-ban a kormánya ellen szerveződött békés demonstrációkat szétverette, a magyar történelemben szinte példátlan agresszióval. De ellenzékben is az erőszak pártján állt. A 2018-as tüntetésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy az ellenállás „kibontakozott”, és „nem szabad megtorpanni”. Mármint az utcai erőszakban…
Egy rövid idővel később egy értekezésében már lázadásra buzdította az embereket.
A parlamenti ellenzéknek a Parlamenten kívüli ellenzék civil aktivistáival, szervezeteivel, mozgalmaival utcára kell hívni az embereket és az ellenállásból közösen kell lázadást formálni. A lázadás akkor lehet eredményes, ha az kiterjedt, tömeges és tartós
– írta.