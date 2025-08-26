Boszorkányüldözés folyik a konzervatív politikusok ellen

Liberális autokráciában él Lengyelország Donald Tusk kormánya alatt – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga lapban megjelent cikkében Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettes, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet igazgatója - vette észre a Magyar Nemzet.

Romanowski a Mariusz Blaszczak volt védelmi miniszter, a PiS jelenlegi frakcióvezetője, valamint Slawomir Cenckiewicz, a Nemzetbiztonsági Hivatal frissen kinevezett vezetője és Karol Nawrocki lengyel elnök tanácsadója ellen felhozott vádak megalapozatlanságának elemzésén keresztül mutatja be, hogyan használja a saját védelme és a politikai ellenfelek hiteltelenítése érdekében az igazságszolgáltatást a liberális kabinet.

Az eljárás időzítése, a vádak jellege és azok közlési módja elárulja, hogy valójában miről van szó: ez csak egy újabb példa a konzervatív személyiségek elleni politikai boszorkányüldözésre, akik elszántságukkal és tevékenységükkel bebizonyították, hogy komoly fenyegetést jelentenek a globalista establishment számára, amely oly gyakran összefonódik Lengyelország posztkommunista nómenklatúrájával

– írja Romanowski.

A volt igazságügyi miniszter-helyettes sorra veszi a Blaszczak és Cenckiewicz elleni vádakat, és pontról pontra cáfolja azok érvényességét. Az előző Tusk-kormány során született tervek, amelyeknek bizonyos töredékei kerültek nyilvánosságra, egy esetleges orosz támadás elleni védekezésről szóltak, és megvalósításuk lényegében azt jelentette volna, hogy Lengyelország keleti részét egyszerűen sorsára hagyják. Az országnak ez a része sokkal inkább húz a PiS, mint a liberálisok felé, így Tusk idején eleve rengeteg forrástól esett el – mutat rá Romanowski.

A vádak szerint Blaszczak és Cenckiewicz titkos katonai dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, ami veszélyeztette Lengyelország biztonságát. Romanowski szerint azonban a dokumentumok titkosítását a védelmi miniszter jogszerűen oldotta fel, és azoknak valós katonai értéke már nem volt.

A teljes cikkért kattintson ide.