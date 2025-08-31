szeptember 1., hétfő

Ukrajna

2 órája

Brüsszel mindent megtesz Kijevért és a háborúért

A Magyar Nemzet cikke szerint az Európai Unió jelenleg azt vizsgálja, hogyan tudna gyorsabban reagálni külpolitikai kérdésekben.

MW
Brüsszel mindent megtesz Kijevért és a háborúért

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Olivier Hoslet

Az Európai Unió tagállamai fontolgatják a külpolitikai döntéshozatal reformját, hogy szerintük gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a nemzetközi kihívásokra – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint

a jelenlegi egyhangú szavazási rendszer helyett a minősített többségi döntéshozatal bevezetése kerülhet előtérbe, ami megakadályozhatná, hogy egyetlen tagállam – mint például Magyarország az utóbbi időben – blokkolhassa Ukrajna támogatását.

Magyarország következetesen ellenezte az Ukrajnával kapcsolatos kezdeményezéseket, a pénzügyi támogatásoktól kezdve az EU-csatlakozási folyamatig. Ez számos diplomáciai vitához és tárgyaláshoz vezetett, különösen az Oroszország elleni szankciók megújításával kapcsolatban.

Brüsszel most mindent megtesz, hogy a saját tagállamával szemben Ukrajnát támogathassa.

További részletekért kattintson.

 

