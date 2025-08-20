Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt, megkezdődtek az ünnepségek

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A nemzeti lobogó felvonása a budapesti Kossuth Lajos téren

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: Magyar Nemzet

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket, kilenc órától pedig légi parádé veszi kezdetét a Duna fölött.

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek. A nap további budapesti programjairól a Magyar Nemzet cikkéből tájékozódhat.

