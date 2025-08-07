Közvélemény-kutatás 1 órája

Fidesz–KDNP-előnyt mértek Kalocsán is

Orbán Viktor a tusványosi beszédében egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, a belső felméréseik szerint a kormánypártok 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. Bács-Kiskun vármegyében a belső felmérés a Fidesz–KDNP előnyét mutatta.

A közvélemény-kutatások szerint a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületben is a Fidesz–KDNP vezeti a pártok versenyét (illusztráció) Forrás: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Magyar Nemzet szemlézte az Index beszámolóját a belső felmérés eredményéről, ennek tükrében a Kalocsa-központú Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a kutatás alapján jelenleg a kormánypártoké lehet az előny. A sorrend: Fidesz–KDNP: 41,6 százalék

Tisza Párt: 31,7 százalék

Mi Hazánk: 7,2 százalék

Demokratikus Koalíció: 2,3 százalék

Jobbik: 1,9 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 1,2 százalék

MSZP: 0,5 százalék

Párbeszéd: 0,3 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban.

A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült, 2025 júliusában. A kalocsai központú választókerületben a 2022-es országgyűlési választásokon Font Sándoré lett a mandátum, a kormánypárti jelölt 59,70 százalékot szerzett. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a hatpárti ellenzék támogatottja, 30,23 százalékot ért el. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.

