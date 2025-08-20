Gulyás Gergely: hazánk szuverén ország, nem egy birodalom része

„Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is. Olyan országot alapított, amelyben mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket. Olyan országot, amely keresztyén hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része. Olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni saját polgárait” – írta az államalapítás ünnepén a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-posztban köszöntötte az ünnepet

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette:

a magyarság azon kevesek közé tartozik, akik jelen voltak Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevükön és eredeti helyükön élnek.

„Túléltük küzdelmeinket a világtörténelem legnagyobb birodalmaival szemben is” – hangsúlyozta a politikus, aki túlélésünk és sikerünk titkát abban látja, hogy tudtuk, kik vagyunk, és tudtuk: magyarok akarunk maradni, illetve hogy nem csupán szabadságharcosok és túlélők vagyunk, hanem álmok álmodói és álmok valóra váltói is.

Gulyás Gergely szerint hazánk büszke lehet mindarra, amit az elmúlt bő másfél évtizedben elért.

Volt erőnk ahhoz, hogy saját érdekeinket, és nem mellesleg Európa valódi érdekeit is kövessünk

– mutatott rá.