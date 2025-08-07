Pócs János szerint semmi alapja nincs annak az állításnak, hogy be akarnák zárni a jászberényi kórházat. A Harcosok órája című műsorban, amelyet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezet, a politikus egyértelműen cáfolta a híreszteléseket – írja a Magyar Nemzet.

– Ál­hír, hogy be akarják zárni a jászberényi kórházat – jelentette ki a műsorban, hozzátéve: minden ezzel kapcsolatos állítás alaptalan.

A képviselő élesen bírálta Magyar Pétert is:

– Magyar Péter bármikor bármit mond, az hazugság. Elmondta, hogy nem akar politikus lenni, és most az. Minden, amit mond, az ellenkezője igaz – fogalmazott Pócs aki hozzátette:

ő minden ember rendelkezésére áll, és 300 milliárd forintnyi fejlesztést bármikor fel tud sorolni a térségből.

Németh Balázs: a liberális sajtó torzítja a közvélemény-kutatásokat

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem szabad túlértékelni az egyes közvélemény-kutatásokat, főleg, ha azok mögött politikai szándék sejlik fel. Mint mondta, „a közvélemény-kutatást el kell engedni az ablakon”.