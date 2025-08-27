augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Ukrajnai mindennapok

Kényszersorozás: fiatal férfire támadtak az emberrrablók

Címkék#kényszersorozás#Ukrajnában#TCK#Szumiban#emberrrabló

Nincs nap, hogy ne érkezne újabb hír az ukrán toborzók erőszakosságáról. Nem szűnik a kényszersorozás, az Origo ezúttal egy Szumiban történt esetről számolt be.

Kényszersorozás: fiatal férfire támadtak az emberrrablók

A kényszersorozók továbbra is „önkénteseket” gyűjtenek

Forrás: Anadolu Agency/AFP

Fotó: Narciso Contreras

Egy, az Origo hírportál által kiszúrt videóban az látszik, hogy ezúttal Szumiban zajlott a kényszersorozás: a felvételen látszik, amint a toborzók rátámadnak egy fiatal férfira. 

Ukrainian Army scouts for men on fighting age in Kharkiv
Mindennaposak a kényszersorozások Ukrajnában
Fotó: Narciso Contreras

A felvételen jól láthatóan három egyenruhás állja körbe a földön fekvő, megbilincselt fiatalt, akit eközben bántalmaznak is. 

Habár az ukrán társadalom már régóta feszült az erőszakos és brutális mozgósítások miatt, ez nem gátolja meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormányát, hogy továbbra is szabad kezet adjanak a kényszersorozóknak. 

Ez annak ellenére történik, hogy korábban már több jogvédő szervezet is jelezte: a TCK embereinek nincs joga erőszakot alkalmazni – hívja fel a figyelmet a cikk. 

A további részletekért, a videóért KATTINTSON!  

